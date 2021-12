Milano, 16 dic. (LaPresse) – La Lega Serie A chiederà alla Figc la proroga del trust della Salernitana, in modo da consentire alla squadra di proseguire e terminare la stagione sportiva. Questa la decisione dell’assemblea riunitasi in un albergo di Milano, dove si è discussa, tra gli altri argomenti, la situazione del club campano dopo le mancate offerte per la sua acquisizione e del rischio di esclusione dal campionato. I voti a favore sono stati 18, si è astenuto Claudio Lotito. La ‘palla’ passa ora al Consiglio Federale in programma martedì 21 dicembre.

