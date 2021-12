Bruxelles, 16 dic. (LaPresse) – “Il Consiglio europeo condanna fermamente la strumentalizzazione dei migranti e dei rifugiati da parte del regime bielorusso e la crisi umanitaria che ha creato. L’Ue continuer√† a contrastare l’attacco ibrido lanciato dalla Bielorussia con una risposta determinata, affrontando tutte le dimensioni della crisi in linea con il diritto dell’Ue e gli obblighi internazionali, compresi i diritti fondamentali. Il Consiglio europeo sottolinea in particolare l’importanza di proteggere efficacemente le frontiere esterne dell’Ue, anche rafforzando il quadro giuridico dell’Ue. A tale riguardo invita il Consiglio a esaminare la proposta della Commissione sulle misure provvisorie di emergenza”. E’ quanto si legge nelle conclusioni appena approvate dal Consiglio europeo a Bruxelles in merito alla Bielorussia.

