Bruxelles, 16 dic. (LaPresse) – Il Consiglio europeo sottolinea nelle su conclusioni “lotta al contrabbando e alla tratta; imporre prontamente misure restrittive, a seguito dell’adozione del quinto pacchetto di sanzioni, e prepararsi ad adottare ulteriori misure ove necessario; garantire l’accesso senza ostacoli alle organizzazioni internazionali in Bielorussia e intensificare il sostegno umanitario; sostenere il ritorno dei migranti dalla Bielorussia”. “Il Consiglio europeo ribadisce il suo appello per il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici e per la fine della repressione della societ√† civile e dei media indipendenti. Ribadisce il diritto democratico del popolo bielorusso di eleggere il proprio presidente attraverso nuove elezioni libere ed eque”, concludono i leader.

