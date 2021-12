Milano, 16 dic. (LaPresse) – “L’attività economica si è moderata nell’ultimo trimestre di quest’anno, e questa crescita lenta dovrebbe estendersi nella prima parte del prossimo anno. Ora ci aspettiamo che la produzione superi il suo livello pre-pandemico nel primo trimestre del 2022. Per far fronte all’attuale ondata pandemica, alcuni paesi della zona euro hanno reintrodotto misure di contenimento più severe. Questo potrebbe ritardare la ripresa, soprattutto nel settore dei viaggi, del turismo, dell’ospitalità e dell’intrattenimento”. Lo dichiara in conferenza stampa Christine Lagarde, presidente della Bce, commentando le decisioni del Consiglio direttivo dell’Eurotower.

