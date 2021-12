Milano, 16 dic. (LaPresse) – “La pandemia ha dimostrato che, in condizioni di stress, la flessibilità nel disegno e nella condotta degli acquisti di attività ha contribuito a contrastare la trasmissione compromessa della politica monetaria e ha reso più efficaci gli sforzi per raggiungere l’obiettivo del Consiglio direttivo. Nell’ambito del nostro mandato, in condizioni di stress, la flessibilità rimarrà un elemento della politica monetaria ogni volta che le minacce alla trasmissione della politica monetaria metteranno in pericolo il raggiungimento della stabilità dei prezzi”. Così Christine Lagarde, presidente della Bce, in conferenza stampa dopo la conclusione del Consiglio direttivo dell’Eurotower.

