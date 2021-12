Roma, 15 dic. (LaPresse) – “La diffusione dei vaccini ci ha permesso di vincere tante battaglie. Se l’Italia oggi è avanti a tanti altri paesi europei nella corsa contro il virus non lo dobbiamo alla fortuna ma alle scelte fatte in questi mesi. Dico grazie agli italiani per la responsabilità con cui stanno affrontando questa sfida. Ancora non possiamo abbassare la guarda, sono state vinte tante battaglie ma la guerra non è ancora finita”. Così il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata