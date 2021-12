Roma, 15 dic. (LaPresse) – C’è la “necessità di superare il principio dell’unanimità, che oggi significa inazione, non azione, difronte alle sfide che l’Europa si trova ad affrontare”, questo “vale anche per la politica estera e per la difesa”. Lo dice il premier, Mario Draghi, in replica durante le comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo di domani.

