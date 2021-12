Bruxelles, 15 dic. (LaPresse) – “Il nostro primo appello alla Russia è per la de-escalation, ma siamo anche preparati per ogni aggressione. Alcune sanzioni sono in essere e possono essere aumentate, ma ci sono anche sanzioni preparate che si possono aggiungere in altri campi. Il messaggio è molto chiaro: se la Russia intraprenderà altre azioni di aggressione il costo sarà molto alto e le conseguenze severe”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine del vertice del Partenariato orientale.

