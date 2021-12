Roma, 15 dic. (LaPresse) – A Montecitorio si ‘prendono le misure’ in vista della convocazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione del presidente della Repubblica. Tecnici al lavoro nel cortile della Camera con tanto di metro e taccuino per verificare gli spazi che saranno riservati, molto probabilmente, alle reti televisive per i collegamenti e per le interviste ai grandi elettori.Il cortile non ha subito grossi cambiamenti dall’ultimo appuntamento del 2015, tuttavia, la verifica delle misure dovranno adattarsi alle regole anti-contagio che scandirà le votazioni. Non è stato ancora deciso se deputati, senatori e delegati regionali saranno chiamati a votare per una o due volte al giorno (l’ultima parola l’avrà la conferenza dei capigruppo unificata dopo la convocazione ufficiale di Roberto Fico che partirà il 4 gennaio), l’arco temporale è invece stato delineato dallo stesso titolare di Montecitorio che ieri lo ha fissato dal 19 al 24 gennaio.

