Roma, 15 dic. (LaPresse) – “Il Governo farà il punto anche sui 51 obbiettivi” del Pnrr “da realizzare entro la fine dell’anno, che sono in larga parte già acquisiti e che siamo certi di raggiungere tutti nei tempi previsti”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo nell’aula della Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani.

