Milano, 15 dic. (LaPresse) – Le Agorà democratiche sono un “grande modo di aprire le porte del partito e di smettere con questa menata sulle sigle del campo largo. Mi chiedono: il campo largo si è allargato o si è ristretto? Tizio c’è o no? Il campo largo siamo noi e sarà questo percorso delle Agorà che ci permetterà di capire chi sta dentro”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo all’evento ‘Agorà Next Generation EU: What’s Next?’ con il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. “Questa è democrazia partecipativa. È l’unico modo per rendere vitare la democrazia rappresentativa. Vogliamo rafforzarla, non la vogliamo priva di nerbo e di idee nuove”, ha aggiunto.

