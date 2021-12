Roma, 15 dic. (LaPresse) – “Per difendere le vite e i diritti di chi parte per scappare è essenziale promuovere i corridoi umanitari dai Paesi terzi verso gli Stati Membri dell’UE. Non è sufficiente che sia solo l’Italia ad attuarli: serve un chiaro impegno europeo. Dobbiamo rafforzare i canali legali di migrazione, perché rappresentano una risorsa, non una minaccia per la nostra società. Allo stesso tempo, serve una gestione condivisa, rapida ed efficace dei rimpatri”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo nell’aula della Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani.

