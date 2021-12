Roma, 15 dic. (LaPresse) – “Non c’è stata nessuna volontà punitiva dal governo verso i sindacati, tant’è che la settimana prossima è stata convocata la prima riunione per aprire un eventuale tavolo sulla riforma delle pensioni. C’è volontà di colloquio, condivisione e ascolto, come abbiamo fatto con il decreto sulla sicurezza sul lavoro”. Lo dice il premier, Mario Draghi, in replica durante le comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo di domani.

