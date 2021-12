Roma, 15 dic. (LaPresse) – Secondo quanto si apprende da fonti informate la prossima settimana il cancelliere tedesco Olaf Scholz sarà a Roma per incontrare il presidente del Consiglio Mario Draghi. L’appuntamento potrebbe essere messo in agenda martedì 21, ma non è ancora stato fissato ufficialmente.

