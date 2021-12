Città del Vaticano, 15 dic. (LaPresse) – “Nelle scorse ore è avvenuta una devastante esplosione nel Nord di Haiti, nella quale hanno perso la vita numerose persone, tra cui molti bambini. Povera Haiti, una dietro l’altra, è un popolo in sofferenza. Preghiamo per Haiti, è gente buona, brava, religiosa, sta soffrendo tanto. Sono vicino agli abitanti di quella città e ai familiari delle vittime, come pure ai feriti. Vi invito a unirvi alla preghiera per questi nostri fratelli e sorelle così duramente provati”. Lo ha detto Papa Francesco nell’appello al termine dell’udienza generale in Aula Paolo VI.

