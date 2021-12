Milano, 15 dic. (LaPresse) – Violati i sistemi sanitari di 6 regioni per avere falsi green pass da vendere a non vaccinati. È quanto emerso dall’operazione condotta dalla Polizia su delega del procuratore di Napoli in merito alla messa in commercio di certificazioni vaccinali falsi ma in grado di resistere anche ai controlli possibili mediante l’apposita app di verifica. In dettaglio, sono stati aggirati i presidi di sicurezza informatica dei sistemi sanitari di Campania, Lazio, Puglia, Lombardia, Calabria e Veneto, attraverso intrusioni illegali.

