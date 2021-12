Berlino (Germania), 15 dic. (LaPresse/AP) – Il nuovo governo tedesco è un esecutivo di progresso, tecnico, sociale e culturale: “Dietro di noi ci sono 250 anni in cui la nostra prosperità era basata sulla combustione di carbone, petrolio e gas, ora abbiamo circa 23 anni davanti a noi in cui dobbiamo uscire dai combustibili fossili”. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz al Bundestag, aggiungendo: “Creeremo nuova sicurezza attraverso il cambiamento e garantiremo la sicurezza di fronte al cambiamento”. Scholz ha parlato anche di digitalizzazione dell’amministrazione, migliori strumentazioni negli ospedali, più rispetto per personale indispensabile come quello infermieristico, nonché attenzione ai salari, ai temi dei diritti civili come quelli delle persone Lgbtiaq+ e dell’antirazzismo.

