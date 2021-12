Roma, 15 dic. (LaPresse) – “Si pensa che nella seconda metà dell’anno i prezzi del gas potranno scendere, ma ci sono delle componenti strutturali che molto probabilmente renderanno questa discesa meno marcata di quanto sarebbe desiderato. Dunque, dovremo probabilmente rassegnarci a un aumento strutturale dei prezzi dell’energia, quindi si impone una riflessione di carattere strutturale su questo argomento”. Lo dice il premier, Mario Draghi, in replica durante le comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo di domani. “La Commissione europea ha già fatto proposte di acquisti congiunti, di stoccaggi – aggiunge -. Ma il prezzo del gas dipenderà anche da fattori geopolitici, in particolare il gasdotto North Stream 2 potrebbe divenire uno strumento negoziale nella politica tra la Ue e la Russia” e “se dovesse diventare parte dell’apparato sanzionatorio, e noi ci auguriamo che non sia necessario, è chiaro che l’influenza sul prezzo del gas sarà molto marcata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata