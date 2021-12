Roma, 15 dic. (LaPresse) – Sul tema del prezzo dell’energia “il governo sta intervenendo con misure senza precedenti per proteggere gli strati più deboli della popolazione, dai disagiati alle famiglie, alle piccole e micro imprese e gli esercizi commerciali con una cifra che se ci pensiamo è di circa 8 miliardi in sei mesi. Cioè alla fine di marzo avremo speso 8 miliardi”. Lo dice il premier, Mario Draghi, in replica durante le comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo di domani.

