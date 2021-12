Milano, 15 dic. (LaPresse) – Giro di vite anche in Grecia per gli arrivi dall’estero. Tutti i visitatori dovranno avere un tampone molecolare negativo (PCR) fatto nelle 48 ore precedenti all’ingresso nel Paese. Il provvedimento, reso noto dal ministero della Salute e riportato dai media greci, entrerà in vigore da domenica. Poco prima il ministero aveva annunciato l’obbligo di test molecolare negativo all’ingresso solo per i visitatori provenienti dal Regno Unito e dalla Danimarca.

