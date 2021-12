Roma, 15 dic. (LaPresse) – “Voglio incoraggiare ancora una volta chi non si è vaccinato a farlo al più presto – e chi ha fatto le prime due dosi a fare la terza appena possibile”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo nell’aula della Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani.

