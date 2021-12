Roma, 15 dic. (LaPresse) – “Dobbiamo essere in guardia contro la pandemia. E’ l’atteggiamento che caratterizza la nostra vita in questo momento. Siamo contenti di come è andato quest’anno e, come ha detto l’onorevole Noja, ‘dobbiamo difendere la normalità che abbiamo conquistato con le unghie e con i denti'”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo nell’aula della Camera in replica ai deputati dopo le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani.

