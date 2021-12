Milano, 15 dic. (LaPresse) – Sono 634.638 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 776.363. Il tasso di positività è quasi al 3,7%, in aumento rispetto al 2,7 di ieri.

