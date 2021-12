L'argentino dà l'addio al calcio a soli 33 anni per un problema cardiaco

“Ho deciso di lasciare il calcio professionistico. E’ un momento molto difficile, ma sono comunque felice per la decisione che ho preso. La priorità va alla mia salute”. Con queste parole, rilasciate in conferenza stampa, Sergio Aguero ha annunciato l’addio al calcio giocato a 33 anni. L’attaccante del Barcellona ha sofferto di un problema cardiaco il 30 ottobre scorso nel corso del match con l’Alaves. “Ho preso questa decisione 10 giorni fa, ho fatto di tutto per vedere se c’era qualche speranza, ma non ce n’erano molte – ha aggiunto l’ex stella del Manchester City – Mi sono affidato ai medici, e mi hanno detto che la cosa migliore era smettere di giocare”.

