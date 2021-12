Roma, 15 dic. (LaPresse) – “Auspichiamo che il Terzo Pacchetto Gas, presentato martedì 14 dicembre dalla Commissione Europea, venga attuato rapidamente. Il pacchetto comprende l’acquisto congiunto volontario di stoccaggi strategici da parte degli operatori di trasmissione energetica, una misura che sarebbe utile per far fronte a eventuali rincari futuri.”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo nell’aula della Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani.

