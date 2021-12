Bruxelles, 14 dic. (LaPresse) – “C’è da registrare l’impossibilità di una convergenza tra Renew Europe e il gruppo S&D. Abbiamo fatto tanto per allargare la maggioranza Ursula e io non voglio spaccare il fronte europeista. Per questo non sono disponibile”. Così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, all’assemblea del gruppo Socialsiti e democratici a Strasburgo ha annunciato che non si ricandiderà per un secondo mandato alla guida dell’Eurocamera. “Iratxe ha parlato di riapertura del negoziato su assetti e contenuti. C’è anche la presidenza del Parlamento. Non dobbiamo dare nulla per scontato. C’è il pericolo che i socialisti spariscano dalle foto delle istituzioni europee. Quindi negoziato su tutto. Che dia il segnale chiaro che in Europa non si torna indietro e alle vecchie politiche del rigorismo”, ha aggiunto ricevendo gli applausi da tutto il gruppo. Nella introduzione la capogruppo Iratxe Garcìa aveva comunicato la decisione del Bureau e dei capidelegazione di negoziare senza presentare un candidato.

