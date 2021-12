Roma, 14 dic. (LaPresse) – “Credo che dopo il Pnrr l’Europa non possa tornare quella che era nel passato. Credo che questo debba essere per l’Europa un punto di non ritorno. Una nuova Europa, se torniamo all’Europa di prima, che già era in crisi, tornerà in crisi. No ai nazionalismi europei, dobbiamo andare in una direzione diversa”. Così il presidente della Camera Roberto Fico nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata