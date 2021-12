Roma, 14 dic. (LaPresse) – L’approccio di Kkr nella manifestazione di interesse per Tim “è di natura amichevole e in tal senso Kkr intende confrontarsi quanto prima con il Consiglio di Amministrazione di Tim per ottenere il supporto all’offerta da parte del Consiglio stesso. Il parere favorevole del consiglio di amministrazione sarà una condizione volontaria al perfezionamento dell’offerta”. Così, in una nota, il fondo Usa risponde ai quesiti posti dalla Consob in merito all’offerta annunciata su Tim.

