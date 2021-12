Roma, 14 dic. (LaPresse) – Il presidente dell’Autorità di Garanzia sugli scioperi, Giuseppe Santoro-Passarelli, esprime l’apprezzamento alle Confederazioni sindacali Cgil e Uil per aver escluso, dallo sciopero generale in programma il 16 dicembre, i servizi pubblici essenziali indicati dall’Autorità con la propria delibera del 9 dicembre scorso. E’ quanto si legge in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata