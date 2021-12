Milano, 14 dic. (LaPresse) – “Domani ascolteremo 12 canzoni bellissime, la Commissione e io, che voteremo al 50%, e non avremo un compito facile. Ho deciso di portare a Sanremo l’intero podio: tre giovani vengono a Sanremo tra i Big. Quindi in gara al Festival ci saranno 25 artisti, non 24 come previsto in precedenza”. Lo ha annunciato il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, nel corso della presentazione della finale di Sanremo Giovani, che andrà in onda domani in diretta in prima serata su Rai1 dal teatro del Casinò di Sanremo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata