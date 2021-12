Roma, 14 dic. (LaPresse) – Dagli episodi e dai comportamenti che avete posto in essere emerge una esortazione a migliorare il modo di vita nel nostro Paese, a renderlo uniforme a questi valori di aiutarsi vicendevolmente. Vi ringrazio molto”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna degli attestati agli Alfieri della Repubblica al Quirinale. “Sono certo, che nel futuro manterrete questi sentimenti e queste attitudini e questo fa avere fiducia nel futuro del nostro Paese. Sono convinto che come voi tante ragazze e tanti ragazzi manterranno questi atteggiamenti, queste convinzioni, queste attitudini, questi comportamenti. Questo e’ il migliore investimento per il futuro del nostro Paese”, aggiunge

