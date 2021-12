Roma, 14 dic. (LaPresse) – “Io non legherei la questione elezioni da quella del presidente della Repubblica. A prescindere da tutto, la legislatura credo che debba proseguire fino al 2023, in questo momento di emergenza l’Italia non credo si possa permettere la campagna elettorale”. Così il presidente della Camera Roberto Fico nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata