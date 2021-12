Varese, 14 dic. (LaPresse) – Un uomo di 51 anni ha perso la vita e un altro uomo di 55 anni ha riportato ferite a causa del ribaltamento di un mezzo pesante. I due stavano lavorando in un cantiere di una casa in costruzione a Bodio Lomnago, in provincia di Varese, quando per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato, schiacchiando l’operaio di 51 anni, per il quale i soccorsi hanno potuto solo constatare il decesso. Il 55enne, invece, ha riportato trauma al volto e a un braccio nel tentativo di soccorrere il suo collega. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

