Milano ., 14 dic. (LaPresse) – “Stiamo verificando come aumentare la quota di produzione nazionale del gas, in modo da ridurre le importazioni, ovviamente a parità di fabbisogno, senza che questo faccia rallentare il percorso di decarbonizzazione”. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, in audizione alla Camera e Senato, in commissione, sui prezzi della energia e sull’approvvigionamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata