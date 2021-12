Milano, 14 dic. (LaPresse) – Con 429 sì e 46 no su 475 votanti l’Aula della Camera ha confermato la fiducia al Governo sul dl Fisco, decreto recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, già approvato dal Senato. Il via libera definito è previsto per domani sera.

