Milano, 14 dic. (LaPresse) – E’ stato ritrovato sotto le macerie la salma di Calogero Carmina, uno dei due dispersi di cui erano in corso le ricerche dei vigili del fuoco. La salma dell’uomo, come confermano a LaPresse i carabinieri di Licata, è stata ritrovata in garage, il punto dove da stamani si erano concentrate le ricerche dei soccorritori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata