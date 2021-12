Milano, 14 dic. (LaPresse) – Il decreto approvato oggi dal Consiglio dei ministri stabilisce l’estensione sino al 31 marzo 2022 della norma secondo cui il green pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla. Lo si legge nel comunicato di Palazzo Chigi.

