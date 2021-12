Roma, 14 dic. (LaPresse) – “Non è superfluo sottolineare come la presenza di varianti del virus, se non adeguatamente contrastate, possono inficiare i sacrifici e i buoni risultati che abbiamo fino ad ora conseguito”. Così la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in commissione Affari costituzionali sul ddl ‘Obblighi vaccinali e rafforzamento certificazioni verdi’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata