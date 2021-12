Roma, 14 dic. (LaPresse) – “Se oggi non avessimo acceduto alla proroga dello stato di emergenza, avremmo dovuto costruire, in modo elusivo, introdurre un meccanismo normativo che avrebbe consentito di conservare attivi questi presidi di intervento e protezione civile, sganciato dalla proclamazione dello stato di emergenza. E secondo me sarebbe stato più grave”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del libro di Tommaso Greco, dal titolo ‘La legge della fiducia’. “Così avremmo dato un segnale insidiosissimo, per il quale si possono tenere in piedi questi sistemi normativi straordinari anche a prescindere dalla premessa logica e operativa che siamo in una situazione di emergenza”.

