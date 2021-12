Milano, 14 dic. (LaPresse) – “Evitate i viaggi in Italia”. È la raccomandazione dei Centers for disease control and prevention americani, che inseriscono l’Italia tra i paesi di massimo livello del Covid-19, cioè il 4. “Se dovete recarvi in Italia, assicuratevi di essere completamente vaccinati prima del viaggio”, si legge sul sito dei Cdc, “a causa dell’attuale situazione in Italia, anche i viaggiatori completamente vaccinati potrebbero essere a rischio di contrarre e diffondere varianti di COVID-19”.

