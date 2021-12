Londra (Regno Unito), 14 dic. (LaPresse/AP) – La Camera dei Comuni ha approvato le nuove restrizioni per frenare la diffusione della variante Omicron, ma il primo ministro britannico Boris Johnson ha dovuto affrontare una grande rivolta da parte dei legislatori del suo partito conservatore. Le misure entreranno in vigore questa settimana, tra queste l’uso di maschere nella maggior parte dei luoghi al chiuso e la vaccinazione o un test negativo per entrare nei locali notturni e nei grandi eventi affollati. Il piano è passato grazie al sostegno dell’opposizione, mentre 96 conservatori hanno votato contro le regole sui locali notturni, la più grande ribellione nella premiership di Johnson, nonostante avesse chiesto ai Tory di sostenere le misure in un incontro privato poco prima del voto.

