Milano, 14 dic. (LaPresse) – I casi e i ricoveri sono in aumento nello Stato di New York con un “balzo allarmante”. Lo ha affermato la governatrice di New York, Kathy Hochul, citata dai media americani. La media statale di casi di COVID per 100.000 è aumentata del 58% dal Giorno del Ringraziamento, il 25 novembre, portando Hochul a imporre l’obbligo di maschera al chiuso, e “i ricoveri stanno aumentando. I ricoveri sono aumentati del 70% dal Giorno del Ringraziamento”, ha spiegato la governatrice.

