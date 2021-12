Milano, 14 dic. (LaPresse) – Il Consiglio di amministrazione di Bper Banca, riunitosi in data odierna, ha deliberato la presentazione di un’offerta non vincolante al Fondo interbancario di tutela depositi (Fitd) per l’acquisizione di una partecipazione pari all’88,3%, di cui l’8,3% detenuta da Cassa Centrale Banca, del capitale sociale di Carige. Lo si legge in una nota.

