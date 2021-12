Milano, 14 dic. (LaPresse) – Sono aperte le votazioni per il “Pallone Azzurro”, premio assegnato dai Tifosi al miglior calciatore dell’anno della Nazionale maschile e alla miglior calciatrice di quella femminile. In questa edizione gli utenti del web appartenenti alla community azzurra saranno chiamati a scegliere tra cinque candidati per ciascuna nazionale, designati a seguito dei voti conseguiti nei sondaggi “Migliore Azzurro” e “Migliore Azzurra”, indetti in occasione delle gare del 2021. La cinquina emersa per la Nazionale di Roberto Mancini è composta da Barella, Chiesa, Donnarumma, Insigne e Spinazzola, quella per le Azzurre di Milena Bertolini da Bonansea, Cernoia, Giacinti, Girelli e Pirone. Sarà possibile votare gli Azzurri e le Azzurre, dal 13 al 30 dicembre (h 20), sul sito www.figc.it al seguente link: https://bit.ly/30p7C8B. L’Azzurro e l’Azzurra più votati riceveranno il riconoscimento, già consegnato in passato a campioni del calibro di Buffon, Verratti, Pirlo, Giugliano ecc.

