Roma, 14 dic. (LaPresse) – Dei 3,8 miliardi che l’emendamento del Governo alla manovra destinerà contro il caro bollette, secondo quanto si apprende, in particolare 1,8 miliardi serviranno ad annullare gli oneri generali di sistema per le utenze fino a 16kwh, 600 milioni per abbassare l’aliquota Iva del gas al 5% mentre vengono azzerati per tutti gli oneri di sistema per il gas.

