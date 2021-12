Milano, 14 dic. (LaPresse) – “L’aumento di disponibilità per lo stanziamento indicato” per il caro energia “lo discuteremo oggi in consiglio dei ministri”. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, in audizione alla Camera, su prezzi energia e approvvigionamento.

