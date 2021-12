Roma, 14 dic. (LaPresse) – Gli Stati Uniti “condannano le odierne condanne politicamente motivate contro gli esponenti dell’opposizione bielorussa Syarhey Tsikhanouski, Mikalai Statkevich, il giornalista di Radio Liberty Ihar Losik e altri in procedimenti giudiziari non conformi allo stato di diritto”. Lo ha affermato il segretario di Stato Usa Antony Blinken in una nota. “Ribadiamo la nostra richiesta al regime di Lukashenko di porre fine alla repressione dei membri della società civile, dei media indipendenti, dell’opposizione politica, degli atleti, degli studenti, dei professionisti legali e di altri bielorussi”, ha aggiunto il segretario di Stato.

