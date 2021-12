Houston (Texas), 13 dic. (LaPresse/AP) – Una sparatoria avvenuta durante una celebrazione vicino a North Market Loop a Baytown, a circa 25 miglia a ovest di Houston, in Texas, ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre 13. Lo ha riferito lo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez. La sparatoria è avvenuta intorno alle 18.40 di domenica, quando circa 50 persone si sono radunate per una fiaccolata. Uno dei feriti è stato portato in ospedale in elicottero, ha detto Gonzalez, riferendo che tra i feriti c’è anche un bambino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata