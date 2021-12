Minneapolis (Minnesota, Usa), 13 dic. (LaPresse/AP) – L’ex agente di polizia di Minneapolis Derek Chauvin sembra essere sul punto di dichiararsi colpevole di violazione dei diritti civili di George Floyd. Da una registrazione federale emerge che un’udienza è stata programmata per mercoledì per Chauvin per cambiare la sua attuale dichiarazione di non colpevolezza nel caso. Chauvin è già stato condannato per omicidio per aver bloccato con un ginocchio sul collo Floyd, afroamericano morto in seguito a un arresto il 25 maggio 2020 perchè non riusciva a respirare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata