La rivista lo descrive come un uomo "che aspira a salvare il nostro pianeta". Eroi dell'anno gli scienziati del vaccino anti Covid

Il ‘Time’ ha nominato Elon Musk la persona dell’anno per il 2021. La rivista lo descrive come un uomo “che aspira a salvare il nostro pianeta e a procurarcene uno nuovo da abitare: clown, genio, visionario, industriale, uomo di spettacolo; un folle ibrido fra Thomas Edison, PT Barnum, Andrew Carnegie e il Dottor Manhattan di Watchmen”. Il ‘Time’ ha inoltre eletto come Eroi dell’anno gli scienziati che hanno lavorato ai vaccini anti Covid-19, Simone Biles come atleta dell’anno e Olivia Rodrigo come entertainer dell’anno.

